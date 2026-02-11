Европейские деятели продолжают обострять ситуацию

В Норвегии вновь заговорили о "российской угрозе". Главнокомандующий ВС страны Эйрик Кристофферсен выступил со скандальным заявлением, допустив сценарий, при котором наша страна якобы может пойти на силовые действия против Норвегии. По его версии, такой шаг может быть связан с желанием Москвы обезопасить свой ядерный потенциал.

В интервью британскому изданию норвежец сообщил, что местное военное руководство рассматривает подобный вариант как один из возможных. Он подчеркнул, что армия страны якобы уже ориентируется на такой сценарий и ведет некую подготовку, исходя из этой сомнительной логики.

"Мы не исключаем захват территории Россией в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала", – сообщил военный.

Подобные заявления регулярно звучат из разных европейских стран. В свою очередь, российский главнокомандующий Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что наша страна не планирует нападать ни на одно государство и не рассматривает агрессию как инструмент внешней политики.

Тем временем, риторика о "неминуемом вторжении" давно стала привычным приемом западных политиков. С ее помощью общественное внимание переключают с внутренних проблем на образ внешнего врага, усиливая тревожные настроения в обществе и оправдывая рост военных расходов.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление по ситуации в Одессе.