"Тяжелое состояние": Товстик раскрыл реакцию на предсмертный пост экс-жены

Фото: соцсети
Миллиардер отметил, что сразу же поспешил успокоить детей

Бизнесмен Роман Товстик дал новое интервью, в котором рассказал о своей позиции по поводу развода с супругой Еленой. По его словам, решение расторгнуть брак не было неожиданным – долгое время он и жена пытались сохранить отношения, но в один момент стало понятно, что это невозможно.

Миллиардер отметил, что по своей сути он человек не конфликтный и всегда старается решить трудные ситуации без лишних разбирательств. Несколько раз ему с Еленой удавалось достичь соглашения, но каждый раз кто-то третий вмешивался в процесс. Товстик уверяет, что никогда не планировал отнять детей у супруги, и сейчас готов взять все расходы на их содержание на себя.

Роман признался, что его основной приоритет – это спокойствие наследников. Он очень хочет достойно завершить отношения с женой и помочь сыновьям и дочерям получить крепкий фундамент для будущей жизни. Хотя, по его признанию, первые дни конфликта с Еленой были непростыми. Особенно, когда она опубликовала пост о своей кончине.

"Когда сын показал мне сообщение матери с эмоциональными словами – я воспринял это как ее боль, как тяжелое состояние. Я не верю, что это было реальное намерение. Я сразу успокоил сына", – сказал Товстик.

Сама Елена уверяет, что не имеет отношения к публикации – ее якобы взломали и выложили пост от ее имени.

Ранее стало известно, что Екатерина Гордон намерена выйти из конфликта Товстиков и прекратить защищать Елену в суде.

