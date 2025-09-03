Российскую актрису Дылдину прогнали с премьеры ее фильма

Грандиозный скандал произошел в первый день показа киноленты

Артистка Илана Дылдина, известная по участию в нашумевшем в свое время проекте "Уральские пельмени", рассказала, что столкнулась с неожиданным унижением на премьере кинокомедии "Колбаса", где сыграла одну из ролей. Вышло так, что охранник не позволил ей пройти на красную дорожку.

Ошарашенная девушка призналась, что даже не успела отстоять себя.

"На дорожку меня не пустили, охранник не признал меня. Даже не успела ничего сказать", – поделилась она на просторах интернет-пространства.

Юмористка пыталась убедить сурового блюстителя порядка в том, что действительно участвовала в съемках картины. Однако мужчина отреагировал скептически и сказал, что, мол, все тут представляются актрисами и звездами киноновинки.

По словам брюнетки, охранник не только не поверил ее словам, но и начал ее толкать. Ситуация приобрела неприятный оборот и вполне могла перерасти в серьезный скандал прямо на глазах у публики.

Чем закончился этот инцидент, неизвестно. Возможно, в итоге актрису все же пустили на премьеру, ведь ее имя действительно есть в титрах фильма, но достоверной информации об этом пока нет.

