Родригез подал в суд на экс-супругу

Известный российский шоумен Тимур Родригез решил урегулировать финансовые вопросы с бывшей супругой через суд. По информации из Пресненского районного суда Москвы, артист подал иски, надеясь добиться изменения условий соглашения, заключенного после развода.
Комик развелся с Анной Девочкиной в прошлом году после шестнадцати лет брака. У пары двое наследников, Мигель и Даниэль. После расставания шоумен оставил экс-супруге большую часть имущества и согласился выплачивать внушительные суммы на содержание детей и самой женщины.
Согласно прежним договоренностям, любимец публики ежемесячно переводил около двух миллионов рублей – полтора миллиона предназначались сыновьям, еще около полумиллиона шло на личные нужды брошенной женщины, включая отпуска и бытовые расходы.
Однако недавно артист подал в суд, заявив, что не может больше выплачивать такие суммы, и попросил сократить общий размер алиментов до пятисот тысяч рублей.
Близкие к семье источники утверждают, что телеведущий по-прежнему активно участвует в жизни детей, проводит с ними выходные и оплачивает образование. Однако из-за чрезмерных обязательств, взятых на себя в спешке сразу после разрыва, музыкант оказался в сложной финансовой ситуации.
Собеседники отмечают, что обе стороны стараются сохранять спокойствие ради сыновей и не превращать разногласия в публичный конфликт.
