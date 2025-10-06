Родригез подал в суд на экс-супругу

Бросивший экс-жену Родригез подал на нее в суд
Тимур Родригез и Анна Девочкина. Фото: соцсети
Теперь в разногласиях бывших возлюбленных будут разбираться эксперты

Известный российский шоумен Тимур Родригез решил урегулировать финансовые вопросы с бывшей супругой через суд. По информации из Пресненского районного суда Москвы, артист подал иски, надеясь добиться изменения условий соглашения, заключенного после развода.

Комик развелся с Анной Девочкиной в прошлом году после шестнадцати лет брака. У пары двое наследников, Мигель и Даниэль. После расставания шоумен оставил экс-супруге большую часть имущества и согласился выплачивать внушительные суммы на содержание детей и самой женщины.

Согласно прежним договоренностям, любимец публики ежемесячно переводил около двух миллионов рублей – полтора миллиона предназначались сыновьям, еще около полумиллиона шло на личные нужды брошенной женщины, включая отпуска и бытовые расходы.

Однако недавно артист подал в суд, заявив, что не может больше выплачивать такие суммы, и попросил сократить общий размер алиментов до пятисот тысяч рублей.

Близкие к семье источники утверждают, что телеведущий по-прежнему активно участвует в жизни детей, проводит с ними выходные и оплачивает образование. Однако из-за чрезмерных обязательств, взятых на себя в спешке сразу после разрыва, музыкант оказался в сложной финансовой ситуации.

Собеседники отмечают, что обе стороны стараются сохранять спокойствие ради сыновей и не превращать разногласия в публичный конфликт.

К слову, ранее модель Мария Погребняк осудила мужчину за некрасивое расставание с женой.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей