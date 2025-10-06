Родригез подал в суд на экс-супругу

Теперь в разногласиях бывших возлюбленных будут разбираться эксперты

Известный российский шоумен Тимур Родригез решил урегулировать финансовые вопросы с бывшей супругой через суд. По информации из Пресненского районного суда Москвы, артист подал иски, надеясь добиться изменения условий соглашения, заключенного после развода.

Комик развелся с Анной Девочкиной в прошлом году после шестнадцати лет брака. У пары двое наследников, Мигель и Даниэль. После расставания шоумен оставил экс-супруге большую часть имущества и согласился выплачивать внушительные суммы на содержание детей и самой женщины.

Согласно прежним договоренностям, любимец публики ежемесячно переводил около двух миллионов рублей – полтора миллиона предназначались сыновьям, еще около полумиллиона шло на личные нужды брошенной женщины, включая отпуска и бытовые расходы.

Однако недавно артист подал в суд, заявив, что не может больше выплачивать такие суммы, и попросил сократить общий размер алиментов до пятисот тысяч рублей.

Близкие к семье источники утверждают, что телеведущий по-прежнему активно участвует в жизни детей, проводит с ними выходные и оплачивает образование. Однако из-за чрезмерных обязательств, взятых на себя в спешке сразу после разрыва, музыкант оказался в сложной финансовой ситуации.

Собеседники отмечают, что обе стороны стараются сохранять спокойствие ради сыновей и не превращать разногласия в публичный конфликт.

