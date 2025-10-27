Звезда группы "Стрелки" пожаловалась на связь с агрессивным режиссером

Избивал и унижал: российская певица пожаловалась на связь с режиссером
Фото: www.unsplash.com
Мужчина вел себя неадекватно

Светлана Бобкина, участница нашумевшего в двухтысячных музыкального коллектива "Стрелки", впервые откровенно рассказала о пережитом насилии со стороны израильского режиссера, с которым она состояла в отношениях. Певица призналась, что долгое время жила в страхе и не могла разорвать связь с агрессивным партнером.

Артистка поделилась, что познакомилась с мужчиной по имени Сэм, когда тот учился во ВГИКе. По ее словам, он производил впечатление талантливого и умного человека, но постепенно начал проявлять опасные черты характера. Светлана пожаловалась, что в моменты вспышек гнева мужчина становился неузнаваемым и пугал ее до дрожи.

Первый случай насилия произошел из-за ревности – режиссер ударил певицу после того, как решил, будто она улыбнулась другому мужчине. После этого отношения превратились в кошмар: звезда переживала постоянные побои и унижения.

Она прожила с ним три с половиной года, не решаясь уйти из-за страха. Окончательно порвать с абьюзером певице удалось лишь тогда, когда он сам переключил внимание на другую женщину. Позже Светлана призналась, что обращалась к психологу, чтобы восстановиться после этого кошмара.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
