Самойлова на фоне развода с Джиганом призналась, что плачет каждый вечер

Бизнесвумен выплеснула наболевшее

Осенью в Сети появились слухи о расставании Оксаны Самойловой с Джиганом. А затем, как оказалось, та сама подала на развод. Правда, у публики до сих пор сохраняются подозрения, что они стали участниками нового реалити-шоу.

Многие, кстати, уверены, что участие в таком "шоу" было запланированным. А вот развод Оксаны и Дениса оказался неудачным стечением обстоятельств. Впрочем, оба стараются избегать подобных разговоров.

Недавно бизнесвумен сама призналась, что муж стал лучшей версией себя – и он проявляет на пути к совершенству недюжинные старания.

А вот в разговоре о себе Оксана заметно погрустнела: призналась, что сейчас ощущает себя крайне чувствительной и ранимой. Появляется на публичных мероприятиях, однако голова все время забита мыслями.

"Практически каждый вечер я реву в подушку", – разоткровенничалась Самойлова.

Недавно Оксана призналась, что намерена развестись с супругом. В тот момент она говорила, что "17 лет – это не один день", и переживает семейные проблемы тяжело. И в ходе бракоразводного процесса паре предстоит не только урегулировать вопрос опеки над тремя детьми, но и поделить совместно нажитое имущество почти на 300 млн рублей.