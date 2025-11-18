В 45 лет умер актер популярных российских телесериалов Вячеслав Поляков

Смерть знаменитости стала тяжелым ударом для родных и близких

В прессе появилась информация о смерти российского актера Вячеслава Полякова, сыгравшего десятки ролей и знакомого зрителям по сериалам "Лихие", "Диверсант", "Ищейка" и фильмам "Скиф" и "Спецназ 2". Ему было всего 45 лет.

По имеющимся в распоряжении журналистов сведениям, причиной трагедии стала тяжелая онкологическая болезнь, с которой артист боролся в последние годы.

Сообщается, что актер ушел из жизни почти неделю назад, 12 ноября. Для многих коллег это стало внезапной и болезненной новостью: артист до последнего старался активно работать, был преподавателем сценического мастерства и участвовал в творческих проектах.

За свою карьеру он снялся более чем в 30 картинах, создавая на экране разные характеры. Он быстро стал узнаваемым в профессиональной среде и пользовался большим уважением коллег.

Помимо работы в кино, Поляков был известен своей общественной активностью и добротой. В последнее время он активно помогал российским бойцам: собирал гуманитарную помощь, поддерживал волонтеров и лично участвовал в благотворительных инициативах.

Уход Вячеслава стал тяжелой утратой для российского кинематографа.

