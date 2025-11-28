Сбежавшая Лазарева* призналась, что перестала считать Россию домом

Курс рубля
Живущая за рубежом актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом решением Минюста; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщила, что наконец смогла обрести дом. Своими мыслями скандальная артистка поделилась в соцсетях.
Хотя у российских эмигрантов, рассуждает беглая ведущая, само чувство дома можно считать "потрепанным" из-за зыбкости для тех, кто живет за пределами родной страны.
"Новое место, новые стены, новая жизнь – это всё так непонятно и зыбко, и долго казалось, а кому-то ещё кажется, что вот-вот – и нужно будет снова сорваться, что-то искать, опять менять", — пишет Лазарева*.
Со временем, впрочем, ведущая смогла обжиться и привыкнуть – словно у того отъезда "отрезается пуповина прошлого" с постепенным привыканием к жизни на чужбине и нежеланием возвращаться назад.
Без обыкновенных мещанских радостей, добавила актриса, никуда не деться – каждому человеку нужен дом, в который хочется возвращаться.
А не так давно шоувумен заявила, что ее задевают комментарии россиян, которые называют ее алкоголичкой – больше, чем статус иноагента. В беседе с израильскими журналистами она сообщила, что те навесили на нее "ярлык", не имея никаких оснований.
