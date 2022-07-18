Последние события спецоперации России на Украине. Онлайн

Последние события спецоперации России на Украине. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
ВС РФ при поддержке войск ЛДНР уверенно движутся вперед

Уже несколько месяцев российские военные успешно проводят специальную операцию на территории Украины, главной задачей которой является денацификация и демилитаризация этого государства. Западные кураторы киевского режима продолжают снабжать украинских боевиков смертоносным оружием. Недавно им на вооружение прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS, из которых украинцы тут же начали обстреливать мирные города Донбасса.

Впрочем, помощь западной коалиции не способна повлиять на ход спецоперации. Российские военные при поддержке союзных армий продолжают уничтожать зарубежные вооружения и наемников. Так, ВС РФ совместно с войскам ЛДНР освободили 253 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Новую Каменку и Стряповку, и продолжают уверенное продвижение вперед. О последних событиях с фронта читайте в онлайн-трансляции "Утро.ру". Сводку за прошлую неделю можно посмотреть здесь.

07:15 Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР. Ранее республики Донбасса помимо России решили признать Сирия, Северная Корея, Абхазия и Южная Осетия.

18 июля

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