ВС РФ при поддержке войск ЛДНР уверенно движутся вперед

Уже несколько месяцев российские военные успешно проводят специальную операцию на территории Украины, главной задачей которой является денацификация и демилитаризация этого государства. Западные кураторы киевского режима продолжают снабжать украинских боевиков смертоносным оружием. Недавно им на вооружение прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS, из которых украинцы тут же начали обстреливать мирные города Донбасса.

Впрочем, помощь западной коалиции не способна повлиять на ход спецоперации. Российские военные при поддержке союзных армий продолжают уничтожать зарубежные вооружения и наемников. Так, ВС РФ совместно с войскам ЛДНР освободили 253 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Новую Каменку и Стряповку, и продолжают уверенное продвижение вперед. О последних событиях с фронта читайте в онлайн-трансляции "Утро.ру". Сводку за прошлую неделю можно посмотреть здесь.

08:00 Вторгнутся ли польские войска на Украину – ответ военного эксперта.



19 июля

21:13 Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

20:30 Украинская армия целенаправленно била по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Каховского района. По его словам, поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 млн кубометров.

19:30 При украинском обстреле в районе ГЭС Новой Каховки поврежден газопровод, работают экстренные службы, сообщил РИА Новости источник в администрации города. Повреждения от обстрела не затронули важные элементы объекта, энергоснабжение не приостановлено, уточнил он.

18:46 Украинские войска нанесли ракетный удар в район ГЭС в Новой Каховке, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости глава администрации города.

18:40 Советник главы ДНР и военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Народной милиции республики требуется разведданные со спутников России, передает "Радио 1".

17:44 Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский народ воспринимает российских солдат как миротворцев, а украинских военных жутко боится.

16:54 Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров.

15:50 Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

13:46 Совет ЕС выделит Украине военную помощь на дополнительные 500 млн евро.

13:17 Освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году – Басурин.

13:00 ВС РФ уничтожили две батареи РСЗО "Ураган", три взвода РСЗО "Град" и 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" ВСУ;

12:40 В результате ракетного удара в Константиновке поражен пункт дислокации наемников украинского "иностранного легиона", уничтожено до 250 иностранных боевиков.

12:25 Войска ДНР перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка взята в полукольцо.

12:22 Газоснабжение Запорожской области, где Украина отключила газ, будет восстановлено через два месяца путем прокладывания газопровода из РФ.

11:53 Мэрия Тбилиси с 31 июля прекратит программу по обеспечению бесплатным жильем беженцев с Украины.

11:24 ВСУ за сутки выпустили более 660 снарядов по территории ДНР.

10:57 Штурмовики ДНР – 6-й тербат – надеются на скорейшую победу, желательно к 1 сентября.

10:37 Украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке, сработала система ПВО, но есть попадания.

10:20 Шойгу поставил группировке войск "Восток" задачу при ударах по ВСУ.

10:02 Число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса, превысило 2,6 млн человек.

09:40 Власти ДНР в ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя получили достоверные данные, что он произошел по вине военных Украины.

09:07 Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине.

08:29 За последние два месяца порядка 60 участников СВО отправились на реабилитацию в санатории РФ при помощи социальной организации "Русичи-центр".

08:02 Российские хакеры RaHDit смогли наладить канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным.

07:15 Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР. Ранее республики Донбасса помимо России решили признать Сирия, Северная Корея, Абхазия и Южная Осетия.

18 июля