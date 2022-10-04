План мобилизации выполнили в 15 регионах страны

После объявления частичной мобилизации в России несколько регионов уже отчитались, что выполнили поставленный план. Об этом заявили в Ивановской, Владимирской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Еврейской автономной областях, а также в республиках Крым, Адыгея, Северная Осетия, Тыва, Бурятия, Саха и Забайкальском крае. По некоторым опубликованным данным, уже призвали 56 тысяч человек, однако действительное количество из официальных источников неизвестно.

Вместе с тем из подразделений стали возвращать ошибочно мобилизованных граждан. В некоторых субъектах из-за недобросовестной работы начали отстранять военных комиссаров – в частности это произошло в Хабаровском крае.

Пока новобранцы проходят военную подготовку, российские войска вынужденно покинули Красный Лиман после наступления ВСУ для сохранения личного состава. Последние новости спецоперации – в трансляции "Утра".

07:10 Глава ЗАЭС сознался в связях со спецслужбами Украины.



4 октября

21:01 ВСУ начали использовать ракеты M30 при ударах из HIMARS, рассказали РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК. Этот тип ракет отличается тем, что поражающие элементы выполнены в виде шрапнели небольшого диаметра.

20:33 Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

20:20 При обстреле донецкого ТЦ "Континент" никто не пострадал – вечером посетителей уже было мало, рассказал директор ТЦ.

19:26 ВСУ попытались обстрелять Донецк из РСЗО HIMARS, ПВО перехватила ракету, пострадал ряд зданий в центре, в том числе торговый центр "Континент".

18:33 Под огнем украинских войск оказался район автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в торговом комплексе "Континент", повреждена диспетчерская и 3 трамвая, сообщил мэр.

17:39 ВСУ превратили в крепость станцию переработки газа у поселка Спорного в Бахмутском районе, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир российского мотострелкового взвода.

16:29 Батальоны ВСУ в районе Дудчан планировали прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить – глава Херсонской области Владимир Сальдо

15:50 Взрыв произошел в одном из жилых районов Мариуполя, причины уточняются, сообщили в мэрии.

14:37 МИД Чехии призвал своих граждан не ехать в РФ, а тех, кто находится в России, покинуть ее.

14:35 Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ новых регионов.

14:29 Группировка ВС Украины, которая ранее пересекла административную границу ЛНР, была уничтожена, заявил офицер народной милиции ЛНР Марочко.

14:23 Все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях успешно отражены, сообщили в Минобороны.

14:19 Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны, сообщает Минобороны России.

14:08 Российский посол был вызван в МИД Польши. Выйдя из министерства, он рассказал, что там ему было предложено осудить прошедшие референдумы и получить в обмен поддержку польских властей.

13:37 Литва высылает временного поверенного в делах России в стране.

13:25 Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор о принятии Херсонской области, Запорожской области, а также ДНР и ЛНР в состав РФ.

12:52 ДНР, по последним данным, собирается отказаться от смертной казни – МИД РФ.

12:48 Россия не собирается вводить визы для украинцев – замглавы МИД РФ.

12:46 Крашенинников заявил, что Запорожская область войдет в РФ в своих административных границах, Херсонская область с двумя округами Николаевской области.

12:24 Вооруженные силы Украины пересекли административную границу Луганской народной республики и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

12:22 Песков о призыве Кадырова использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение: все прописано в доктрине, иных соображений быть не может.

12:00 Кадыров заявил, что трое его сыновей в ближайшее время отправятся в зону спецоперации и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.

11:47 МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

11:17 Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи, заявил постпред ФРГ при организации Рюдигер Кениг.

11:04 Информация о призыве граждан стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, в рамках объявленной в России частичной мобилизации не соответствует действительности, сообщило российское посольство в Ташкенте.

9:56 Посол России в Польше вызван в МИД республики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает заместитель министра.

9:39 Пушилин заявил, что на артемовском направлении союзные силы добиваются определённых успехов.

9:16 ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, есть разрушения, погибла 48-летняя местная жительница.

9:03 Несмотря на сложные отношения с РФ, Япония твердо придерживается курса заключить мирный договор, заявил в программной речи премьер Кисида.

8:40 Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

3 октября

Новости предыдущей недели с 26 сентября по 2 октября – в трансляции.