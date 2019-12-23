Это животное неприхотливо и непривередливо в еде, но предпочитает вкусное и свежее

Одно Белая Металлическая Крыса любит точно – наесться досыта, а если еды не хватит, то она будет не в лучшем расположении духа. Грызун отличается от других животных хитростью, смекалкой и умением экономить, при этом она никогда не откажется от места потеплее, где сможет побаловать себя кулинарными изысками. За праздничным столом следует задобрить хозяйку наступающего года, чтобы провести 12 месяцев счастливо. О том, что должно быть на столе в Новый год 2020, рассказала таролог Галина Янко.

Символ года подразумевает разнообразие. Здесь не обойтись классическим набором из икры, оливье, мандаринов и селедки под шубой. Обязательно на новогоднем столе должны присутствовать блюда из множества ингредиентов, а главное – разного способа приготовления.

Чтобы задобрить Крысу, на праздничном столе обязательно должна присутствовать сырная тарелка, о чем легко догадаться. Однако подойдет далеко не весь сыр. Лучше отказаться от сильно пахнущих продуктов в пользу более нейтральных к восприятию на запах. Моцарелла, фета, адыгейский сыр и сулугуни отлично дополнят стол, к тому же их легко комбинировать с остальными закусками, особенно овощами.

Также в качестве гарнира должны быть простые крупы – гречка, рис или чечевица. Можно приготовить блюда по-особенному, на свой вкус.

Закуски на новогоднем столе должны быть преимущественно холодными. Крыса потребляет холодную пищу и испытывает особую страсть к фруктам и овощам. Не стоит класть в каждое блюдо мясную начинку, пусть несколько яств будут вегетарианскими.

Отлично подойдут овощные салаты, рулеты, нарезки с фруктами. Лучше всего добавлять в салаты свежие ингредиенты, а не консервированные. Такая пища не несет в себе никакой энергетики, а для грызунов кукуруза и зеленый горошек – настоящее лакомство.

Из фруктов больше всего подойдут яблоки, виноград и апельсины. От экзотических плодов в этом году лучше отказаться. Интересного сочетания можно добиться, добавив фрукты как ингредиент к соленым салатам.

В качестве основного блюда стоит подать птицу. Важно, чтобы размер курицы, утки или индейки был достаточно велик, что символизирует богатство и сытость.

Кроме того, на столе обязательно должно быть блюдо, которое приготовлено и пробуется впервые. Крыса символизирует обновление, в этом году она начинает новый зодиакальный круг. Новое яство запустит процессы, которые помогут реализовать цели и закрыть нерешенные вопросы.

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