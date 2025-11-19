Овчинский: на месте снесенных домов в ЦАО строят шесть новостроек по реновации

В ЖК оборудуют суммарно более 1,3 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой

В четырех районах ЦАО строится шесть новых ЖК на месте ранее демонтированных домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Волновое переселение является одним из принципов программы реновации, которая предусматривает возведение новых ЖК на месте старых домов. Таким образом, город улучшает качество среды, сохраняя за жителями возможность остаться в своем родном районе.

Две новостройки расположены в Басманном и Красносельском районах, по одному из новых домов – в Таганском и Пресненском. Суммарно в новых ЖК оборудуют более 1,3 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой.

"Первые этажи сделают нежилыми, в будущем здесь смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовые территории комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом", – рассказал Овчинский.

До этого глава российской столицы Сергей Собянин сообщал, что возведенные по программе дома экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми пятиэтажками.

Подробная информация о программе, утвержденной в 2017 году, доступна на mos.ru. Она касается порядка 1 миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Российская столица является одним из лидеров регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".