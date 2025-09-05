"Бабуля, таблетки выпей": эпатажная выходка певицы Славы удивила народ – фото

И на пятом десятке звезда держит публику в напряжении

Популярная российская исполнительница Слава вновь привлекла внимание, выложив в своем блоге видео из гримерки перед очередным шоу. На кадрах она появилась в нижнем белье и чулках, чем эпатировала публику. Впрочем, 45-летняя звезда поспешила пояснить, что это лишь часть ее сценического костюма.

Артистка, предвкушая бурную реакцию фанатов, с иронией заметила, что ничего предосудительного в ролике нет, и подписала его словами о том, что это "просто половина костюма".

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Многие восхищались смелостью разменявшей пятый десяток звезды и называли ее красивой и харизматичной, отмечая, что артистка всегда выглядит очень живой и естественной.

Однако часть зрителей восприняла видео резко отрицательно. Среди комментариев встречались язвительные реплики, где ее сравнивали с "певичкой из кабака" и советовали: "Бабуля, таблетки выпей".

К слову, недавно она похвасталась дорогим подарком от поклонника.