Федосеева-Шукшина передала дочери Марии деньги на свои похороны

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
86-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина, вдова писателя и режиссера Василия Шукшина, много лет борется с деменцией и призналась, что уже начала серьезную подготовку к своим проводам в последний путь.
Она сообщила, что сняла с вклада 900 тысяч рублей и передала эти денежные средства наследнице Марии для организации траурной церемонии.
О состоянии любимицы публики рассказала ее дочь Ольга, которая вот уже десятилетие ухаживает за родительницей. Она отметила, что болезнь сильно изменила поведение родного человека, и показала видеозапись, где звезда зачитывает свое обращение.
На записи знаменитость объяснила, что боится что-то упустить, поэтому читает текст с листа. Она уточнила, что если к моменту ее смерти на счетах сохранится миллион рублей, то эти средства завещает Ольге.
Советская звезда подчеркнула, что хочет все предусмотреть заранее и не оставлять заботы о похоронах на плечах родных.
Уже через неделю народная артистка РСФСР отметит 87-летие. По словам близких, праздник пройдет тихо и без лишней суеты.
Сейчас артистка живет вместе с Ольгой, которая постоянно находится рядом и помогает матери. В последнее время у актрисы отношения с другими родственниками складываются непросто, поэтому основная поддержка исходит именно от Ольги.
К слову, ранее о своих похоронах рассказала Анастасия Волочкова.
Киевский верховод продолжает жить в своем выдуманном мире
В последнее время республиканец стал допускать больше неточностей и оговорок в публичных выступлениях