Федосеева-Шукшина передала дочери Марии деньги на свои похороны

До 87-летия звезды осталась всего одна неделя

86-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина, вдова писателя и режиссера Василия Шукшина, много лет борется с деменцией и призналась, что уже начала серьезную подготовку к своим проводам в последний путь.

Она сообщила, что сняла с вклада 900 тысяч рублей и передала эти денежные средства наследнице Марии для организации траурной церемонии.

О состоянии любимицы публики рассказала ее дочь Ольга, которая вот уже десятилетие ухаживает за родительницей. Она отметила, что болезнь сильно изменила поведение родного человека, и показала видеозапись, где звезда зачитывает свое обращение.

На записи знаменитость объяснила, что боится что-то упустить, поэтому читает текст с листа. Она уточнила, что если к моменту ее смерти на счетах сохранится миллион рублей, то эти средства завещает Ольге.

Советская звезда подчеркнула, что хочет все предусмотреть заранее и не оставлять заботы о похоронах на плечах родных.

Уже через неделю народная артистка РСФСР отметит 87-летие. По словам близких, праздник пройдет тихо и без лишней суеты.

Сейчас артистка живет вместе с Ольгой, которая постоянно находится рядом и помогает матери. В последнее время у актрисы отношения с другими родственниками складываются непросто, поэтому основная поддержка исходит именно от Ольги.

