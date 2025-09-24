Скончалась легенда кинематографа Клаудия Кардинале

Скончалась легенда кинематографа
Клаудия Кардинале. Фото: соцсети
Смерть знаменитости оплакивают во многих странах

Киномир простился с Клаудией Кардинале – одной из самых ярких звезд итальянского и мирового кинематографа. Ей было 87 лет. Великая актриса скончалась 23 сентября во Франции, в небольшом городке недалеко от столицы. Последние годы она жила там вместе с семьей, и преданные близкие поддерживали ее в последние минуты.

На экране знаменитость создала неповторимый образ свободной и независимой женщины. Ее энергия и сила характера вдохновляли миллионы людей в разных странах.

Будущая дива родилась в Тунисе в 1938 году в семье сицилийцев. Первую известность ей принес титул "Самая красивая итальянка в Тунисе", который подарил возможность оказаться на Венецианском фестивале. При этом сама звезда признавалась, что в юности вовсе не стремилась к актерству – считала себя слишком дерзкой и непокорной для съемочной площадки.

Тем не менее, судьба распорядилась иначе. Вскоре последовали роли, навсегда вписавшие имя знаменитости в историю кино. Среди них – "Леопард" Висконти и легендарная картина "Восемь с половиной" Федерико Феллини. Ее появление на экране всегда было событием, а образ стал символом целой эпохи. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
По теме

Грандиозное унижение Макрона попало на видео — позорный звонок Трампу не помог

Скандальные кадры активно обсуждают в Сети

НАТО пригрозило военным ответом России

Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей