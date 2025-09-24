Скончалась легенда кинематографа Клаудия Кардинале

Смерть знаменитости оплакивают во многих странах

Киномир простился с Клаудией Кардинале – одной из самых ярких звезд итальянского и мирового кинематографа. Ей было 87 лет. Великая актриса скончалась 23 сентября во Франции, в небольшом городке недалеко от столицы. Последние годы она жила там вместе с семьей, и преданные близкие поддерживали ее в последние минуты.

На экране знаменитость создала неповторимый образ свободной и независимой женщины. Ее энергия и сила характера вдохновляли миллионы людей в разных странах.

Будущая дива родилась в Тунисе в 1938 году в семье сицилийцев. Первую известность ей принес титул "Самая красивая итальянка в Тунисе", который подарил возможность оказаться на Венецианском фестивале. При этом сама звезда признавалась, что в юности вовсе не стремилась к актерству – считала себя слишком дерзкой и непокорной для съемочной площадки.

Тем не менее, судьба распорядилась иначе. Вскоре последовали роли, навсегда вписавшие имя знаменитости в историю кино. Среди них – "Леопард" Висконти и легендарная картина "Восемь с половиной" Федерико Феллини. Ее появление на экране всегда было событием, а образ стал символом целой эпохи. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

