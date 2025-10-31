Бывшая Павла Дурова рассказала о проблемах и возмутилась из-за его завещания

Женщина эмоционально пожаловалась на "тяжелую" жизнь

Ирина Болгар, мать троих наследников основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что уже несколько месяцев не получает от него никакой материальной поддержки. Женщина утверждает, что семья оказалась в сложной ситуации – после прекращения финансирования им пришлось переехать в съемное жилище, где первое время даже не было мебели. Дошло до того, что малышам пришлось спать на надувных матрасах.

Дама также выразила недовольство завещанием, которое оставил ее бывший. Согласно документу, его богатства будут распределены между биологическими наследниками, но получить доступ к миллионам они смогут только через три десятилетия. Женщина считает такое решение несправедливым, особенно по отношению к их общим наследникам.

Она напомнила, что предприниматель обещал обеспечивать детей, однако, как уверяет женщина, теперь он дистанцировался от семьи. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

История Болгар получила широкий резонанс еще в 2024 году. В частности, она жаловалась на то, что миллиардер якобы жестоко обращался с одним из наследников и прекратил снабжать ее миллионами.

