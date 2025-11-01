Обнародованы обстоятельства гибели звезды Limp Bizkit Сэма Риверса

В луже крови: всплыли жуткие обстоятельства гибели известного музыканта
Фото: www.unsplash.com
Внезапная смерть 48-летней знаменитости поразила общественность

Мир музыки вот уже больше недели потрясен страшной новостью – скончался один из основателей легендарной американской группы Limp Bizkit, бас-гитарист Сэм Риверс.

Музыканта, чьи "качающие" ритмы стали узнаваемыми во всем мире, нашли мертвым в собственном доме 19 октября. Тело 48-летнего артиста обнаружила знакомая, которая немедленно вызвала службу спасения. Теперь же стали известны жуткие подробности трагедии.

На записи звонка в 911, полученной журналистами, слышно, как женщина в панике рассказывает, что Сэм лежит в луже крови и не подает признаков жизни. Прибывшие на место врачи констатировали смерть музыканта. В отчете заместителя местного шерифа указано, что лицо и шея покойного приобрели синюшный оттенок, что может указывать на тромбоэмболию легочной артерии – одну из возможных причин трагедии.

Спасатели также сообщили о рассечении глаза, предположительно полученном при падении с унитаза. Все обстоятельства произошедшего сейчас изучаются, но официальное заключение о причине смерти пока не оглашено.

Группа Limp Bizkit подтвердила смерть звезды 19 октября. Его уход стал настоящим ударом для поклонников по всему миру. Limp Bizkit – одна из культовых рок-групп конца XX века, ее любят и слушают в десятках стран. Энергия, драйв и фирменное звучание коллектива стали символом целого поколения.

Музыкальная история группы началась в декабре 1993 года, когда вокалист Фред Дерст встретил молодого басиста Сэма Риверса. Именно он привел в команду своего кузена – барабанщика Джона Отто. Вместе они создали музыку, которая завоевала мировую рок-сцену. Сегодня миллионы фанатов по всему миру скорбят о гибели звезды.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды популярного российского сериала.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
По теме

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей