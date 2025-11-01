Обнародованы обстоятельства гибели звезды Limp Bizkit Сэма Риверса

Внезапная смерть 48-летней знаменитости поразила общественность

Мир музыки вот уже больше недели потрясен страшной новостью – скончался один из основателей легендарной американской группы Limp Bizkit, бас-гитарист Сэм Риверс.

Музыканта, чьи "качающие" ритмы стали узнаваемыми во всем мире, нашли мертвым в собственном доме 19 октября. Тело 48-летнего артиста обнаружила знакомая, которая немедленно вызвала службу спасения. Теперь же стали известны жуткие подробности трагедии.

На записи звонка в 911, полученной журналистами, слышно, как женщина в панике рассказывает, что Сэм лежит в луже крови и не подает признаков жизни. Прибывшие на место врачи констатировали смерть музыканта. В отчете заместителя местного шерифа указано, что лицо и шея покойного приобрели синюшный оттенок, что может указывать на тромбоэмболию легочной артерии – одну из возможных причин трагедии.

Спасатели также сообщили о рассечении глаза, предположительно полученном при падении с унитаза. Все обстоятельства произошедшего сейчас изучаются, но официальное заключение о причине смерти пока не оглашено.

Группа Limp Bizkit подтвердила смерть звезды 19 октября. Его уход стал настоящим ударом для поклонников по всему миру. Limp Bizkit – одна из культовых рок-групп конца XX века, ее любят и слушают в десятках стран. Энергия, драйв и фирменное звучание коллектива стали символом целого поколения.

Музыкальная история группы началась в декабре 1993 года, когда вокалист Фред Дерст встретил молодого басиста Сэма Риверса. Именно он привел в команду своего кузена – барабанщика Джона Отто. Вместе они создали музыку, которая завоевала мировую рок-сцену. Сегодня миллионы фанатов по всему миру скорбят о гибели звезды.

