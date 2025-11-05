Названа причина смерти Юрия Николаева

Все легкие в опухолях: раскрыта причина смерти Юрия Николаева
Юрий Николаев. Кадр: YouTube
Медики тщетно просили знаменитость перестать курить

Новость о смерти легендарного телеведущего Юрия Николаева потрясла страну. Теперь же стало известно, что причиной ухода в иной мир стал рецидив онкологического заболевания – врачи обнаружили новые опухоли в его легких. По крайней мере, такие сведения появились на просторах интернет-пространства.

Последние недели жизни артиста были особенно тяжелыми. Он страдал от сильной одышки, изматывающего кашля и головокружения, едва находил силы говорить. Смертельный недуг неумолимо забирал энергию, но знаменитость до конца сохранял мужество.

Тем временем, его состояние стремительно ухудшалось. Телеведущий почти не выходил из дома. Еще в начале года он упал, споткнувшись о мебель, и сломал бедро. Этот случай окончательно подорвал его силы.

Врачи настойчиво просили звезду бросить курить, но тот никак не мог расстаться с этой привычкой. Телеведущий выкуривал по две пачки сигарет в день, несмотря на предупреждения медиков.

Для миллионов зрителей он навсегда останется символом эпохи. Земной путь знаменитости завершился 4 ноября на 77-м году жизни.

К слову, ранее стало известно о мучительной смерти популярного артиста. Причиной трагедии стал рецидив рака мозга, с которым актер боролся несколько лет.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
