Меган Маркл решила снова сниматься в кино
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Office of the Governor-General / wikimedia.org
Девушка не появлялась на экранах восемь лет

Герцогиня Сассекская вновь попробовала себя в актерстве после долгого перерыва. Меган Маркл снялась в сериале студии Amazon MGM Close Personal Friends ("Близкие друзья"), ставшем для нее первым проектом за восемь лет. Съемки проходили в Калифорнии.

Участие представительницы королевского семейства ограничилось одним эпизодом, однако эта работа стала для звезды символическим возвращением к профессии, с которой начиналась ее карьера.

Инсайдеры сообщают, что для девушки этот шаг важен эмоционально – он связан с желанием вновь почувствовать себя актрисой и понять, комфортно ли ей снова работать перед камерой.

Звезда завершила актерскую карьеру в 2017 году, когда готовилась к свадьбе с принцем Гарри. До этого она прославилась благодаря телепроекту "Форс-мажоры", где снималась несколько лет.

После замужества герцогиня оставила съемки и занялась общественной деятельностью, в том числе благотворительными и медийными инициативами. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

После переезда в США в 2020 году, когда супруги отказались от статуса членов королевской семьи, пара сосредоточилась на собственных проектах. Теперь звезда готова открыть новую страницу своей жизни – уже вне королевского протокола, а на привычной ей территории кино.

К слову, недавно знаменитость оскорбила память погибшей принцессы Дианы.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
