Беглая дочь Шаца* и Лазаревой** честно рассказала об эмиграции

Софья Шац, дочь телеведущих Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**, рассказала о своих ощущениях после переезда из России. Своими впечатлениями она поделилась в свежем интервью.
Девушка сообщила, что уехала из страны в марте 2022 года. Она призналась, что перед отъездом у нее не было сомнений, правильно ли она поступает. Однако сохранялась надежда, что ситуация изменится и уезжать не придется. Звездная наследница призналась, что даже не брала с собой почти никаких вещей, рассчитывая на скорое возвращение.
Блогер отметила, что первое время действительно думала, будто вскоре снова окажется в России, однако жизнь сложилась иначе, и сегодня она плотно обосновалась в Европе.
Ранее стало известно, что представители движения "Сорок сороков" обратились в Минюст с просьбой признать Софью Шац иностранным агентом. Общественники также настаивали на проверке ее возможной причастности к финансированию армии Незалежной и на предмет дискредитации российских войск.
Как известно, родители девушки неоднократно позволяли себе жесткие русофобские высказывания. При этом недавно Лазарева** объявила, что сама очень обижена на россиян за одно оскорбление.
*признан иностранным агентом
**признана иностранным агентом и внесена в перечень экстремистов и террористов
