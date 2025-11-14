Беглая дочь Шаца* и Лазаревой** честно рассказала об эмиграции

Беглая дочь Шаца* и Лазаревой** честно рассказала об эмиграции
Михаил Шац* с дочерью. Фото: соцсети
Звезды упорхнули из страны всем семейством

Софья Шац, дочь телеведущих Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**, рассказала о своих ощущениях после переезда из России. Своими впечатлениями она поделилась в свежем интервью.

Девушка сообщила, что уехала из страны в марте 2022 года. Она призналась, что перед отъездом у нее не было сомнений, правильно ли она поступает. Однако сохранялась надежда, что ситуация изменится и уезжать не придется. Звездная наследница призналась, что даже не брала с собой почти никаких вещей, рассчитывая на скорое возвращение.

Блогер отметила, что первое время действительно думала, будто вскоре снова окажется в России, однако жизнь сложилась иначе, и сегодня она плотно обосновалась в Европе.

Ранее стало известно, что представители движения "Сорок сороков" обратились в Минюст с просьбой признать Софью Шац иностранным агентом. Общественники также настаивали на проверке ее возможной причастности к финансированию армии Незалежной и на предмет дискредитации российских войск.

Как известно, родители девушки неоднократно позволяли себе жесткие русофобские высказывания. При этом недавно Лазарева** объявила, что сама очень обижена на россиян за одно оскорбление.

*признан иностранным агентом

**признана иностранным агентом и внесена в перечень экстремистов и террористов

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей