Народный артист России Лиепа тайно обвенчался с работницей церкви

Народный артист России Андрис Лиепа оказался в центре внимания после того, как стало известно о его тайном венчании. Церемония прошла настолько скрытно, что о ней никто бы не узнал, если бы информация случайно не попала в руки журналистов.
По данным источников, балетмейстер познакомился со своей избранницей Аллой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Она много лет трудилась там помощницей настоятеля, занимаясь социальным служением. В стенах церкви и возникло романтическое чувство, которое позже привело пару под своды храма, но уже для таинства венчания.
Известно, что Алла больше не работает в храме и теперь носит фамилию мужа. Для 63-летнего мэтра балета этот союз стал четверым. Его предыдущий брак с балериной Екатериной Катковской продлился почти два десятилетия и завершился разводом в 2012 году.
С тех пор известный артист тщательно оберегал личную жизнь от посторонних глаз – поэтому новость о венчании стала по-настоящему неожиданной.
К слову, ранее стало известно о разводе Богатырева с Арнтгольц.
