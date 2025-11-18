Самойлова назвала причину разрыва с Джиганом

Самойлова раскрыла причину разрыва с Джиганом
Оксана Самойлова. Фото: соцсети
Девушка решила быть откровенной

Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, почему решила закончить брачные отношения с Джиганом. Звезда социальных сетей призналась, что устала от постоянного напряжения и больше не чувствует прежней опоры в этом союзе.

При этом брюнетка отдельно подчеркнула, что причина разрыва никак не связана с возможной неверностью мужчины, как предполагали многие поклонники.

Она объяснила журналистам, что просто эмоционально выгорела и поняла: дальше так продолжаться не может. Девушкам уже сняла обручальное кольцо и подчеркивает, что ее жизненные приоритеты полностью изменились.

Знаменитость сказала, что сейчас хочет посвятить себя только детям и собственному состоянию. Она призналась, что не ищет новых отношений и не готова к романам – ей важно разобраться в себе и понять, чего она действительно хочет дальше. При этом предпринимательница отметила, что звездные наследники чувствуют себя спокойно: они свободно общаются и с ней, и с отцом, и теперь получают даже больше внимания, чем прежде.

Сейчас многодетная мать много времени проводит с детьми и своей мамой. Ее бывший возлюбленный тоже стремится не выпадать из семейной жизни и участвует в воспитании наследников. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее девушка рассказала, как переживает разрыв.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей