Самойлова назвала причину разрыва с Джиганом

Девушка решила быть откровенной

Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, почему решила закончить брачные отношения с Джиганом. Звезда социальных сетей призналась, что устала от постоянного напряжения и больше не чувствует прежней опоры в этом союзе.

При этом брюнетка отдельно подчеркнула, что причина разрыва никак не связана с возможной неверностью мужчины, как предполагали многие поклонники.

Она объяснила журналистам, что просто эмоционально выгорела и поняла: дальше так продолжаться не может. Девушкам уже сняла обручальное кольцо и подчеркивает, что ее жизненные приоритеты полностью изменились.

Знаменитость сказала, что сейчас хочет посвятить себя только детям и собственному состоянию. Она призналась, что не ищет новых отношений и не готова к романам – ей важно разобраться в себе и понять, чего она действительно хочет дальше. При этом предпринимательница отметила, что звездные наследники чувствуют себя спокойно: они свободно общаются и с ней, и с отцом, и теперь получают даже больше внимания, чем прежде.

Сейчас многодетная мать много времени проводит с детьми и своей мамой. Ее бывший возлюбленный тоже стремится не выпадать из семейной жизни и участвует в воспитании наследников. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

