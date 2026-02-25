Татьяна Петросяна решила добиться "фарфорового лица" с помощью капельниц

Жена Петросяна нашла альтернативу пластическим операциям: подробности
Фото: соцсети
К хирургам молодая жена сатирика не спешит

Молодая супруга Евгения Петросяна нашла в капельницах замену пластике: Татьяна Брухунова решила не торопиться с хирургическими вмешательствами и решила просто достичь эффекта "фарфорового лица" с помощью капельниц, сообщил инсайдер "Свиты короля". 

По его мнению, Татьяна не напрасно выбирает такой вариант, а вот люди над ней посмеиваются зря.

"Это как раз то, что нужно для ее образа "барышни из прошлого", – отметили в окружении сатирика.

Известно, что Татьяне ставят капельницы с глутатионом. Как правило, этот препарат используют при гепатите. А вот Брухунова видит в этом "капельницу красоты".

Кстати. не так давно по Татьяне проехался Отар Кушанашвили, вспомнив ее слова о нежелании ходить на интервью из-за отсутствия, на ее взгляд, талантливых интервьеров. Отар назвал ту "скуловоротным персонажем", добавив, что Брухунова "раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили".

Источник: "Свита Короля" ✓ Надежный источник
По теме

Китай ответил русским разведчикам на разоблачение о ядерном оружии

В Поднебесной выступили со срочным заявлением

"Доказать, что мертв": действия военных ВСУ вызвали ужас в Британии

Жуткая реальность всколыхнула общественность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей