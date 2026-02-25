Татьяна Петросяна решила добиться "фарфорового лица" с помощью капельниц

К хирургам молодая жена сатирика не спешит

Молодая супруга Евгения Петросяна нашла в капельницах замену пластике: Татьяна Брухунова решила не торопиться с хирургическими вмешательствами и решила просто достичь эффекта "фарфорового лица" с помощью капельниц, сообщил инсайдер "Свиты короля".

По его мнению, Татьяна не напрасно выбирает такой вариант, а вот люди над ней посмеиваются зря.

"Это как раз то, что нужно для ее образа "барышни из прошлого", – отметили в окружении сатирика.

Известно, что Татьяне ставят капельницы с глутатионом. Как правило, этот препарат используют при гепатите. А вот Брухунова видит в этом "капельницу красоты".

Кстати. не так давно по Татьяне проехался Отар Кушанашвили, вспомнив ее слова о нежелании ходить на интервью из-за отсутствия, на ее взгляд, талантливых интервьеров. Отар назвал ту "скуловоротным персонажем", добавив, что Брухунова "раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили".