Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
План мобилизации выполнили в 15 регионах страны

После объявления частичной мобилизации в России несколько регионов уже отчитались, что выполнили поставленный план. Об этом заявили в Ивановской, Владимирской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Еврейской автономной областях, а также в республиках Крым, Адыгея, Северная Осетия, Тыва, Бурятия, Саха и Забайкальском крае. По некоторым опубликованным данным, уже призвали 56 тысяч человек, однако действительное количество из официальных источников неизвестно.

Вместе с тем из подразделений стали возвращать ошибочно мобилизованных граждан. В некоторых субъектах из-за недобросовестной работы начали отстранять военных комиссаров – в частности это произошло в Хабаровском крае. 

Пока новобранцы проходят военную подготовку, российские войска вынужденно покинули Красный Лиман после наступления ВСУ для сохранения личного состава. Последние новости спецоперации – в трансляции "Утра". 

9:56 Посол России в Польше вызван в МИД республики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает заместитель министра.

9:39 Пушилин заявил, что на артемовском направлении союзные силы добиваются определённых успехов.

9:16 ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, есть разрушения, погибла 48-летняя местная жительница.

9:03 Несмотря на сложные отношения с РФ, Япония твердо придерживается курса заключить мирный договор, заявил в программной речи премьер Кисида.

8:40 Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

3 октября

Новости предыдущей недели с 26 сентября по 2 октября – в трансляции

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