Победители в отзывах о "Гослото": "Обязательно сделаю доброе дело"

Новость о мультимиллионере из Пермского края, который недавно выиграл в лотерею "Гослото "6 из 45" более 56 миллионов рублей, стала одной из самых обсуждаемых в российских СМИ

Каждый прочитавший ее человек наверняка представил себя на месте обладателя крупного финансового состояния и задумался, на что можно было бы потратить миллионы. Новая квартира, дорогой автомобиль, дизайнерский ремонт, путешествие мечты – именно такие мысли приходят в голову большинству. Однако в реальности победители зачастую стараются позаботиться не только о себе и своих близких, но и направляют часть средств на благотворительность.

Отзывы о "Гослото" реальных победителей

В одном из октябрьских тиражей этого года победителем лотереи "Гослото "6 из 45" стал Сергей Рогалев. Работник строительной фирмы выиграл 56 млн 821 тыс. 773 рубля. Практически с первых минут он знал, как распорядится внушительным состоянием. В первую очередь Сергей планирует отправиться с женой в путешествие, ведь совсем недавно они сыграли свадьбу. Супруга победителя уже выбрала страну, в которой хочет провести медовый месяц, и начала паковать чемоданы на Шри-Ланку. Также победитель подарит отцу новый автомобиль и сделает реальной свою давнюю мечту – купит мотоцикл и квадроцикл.

Но самым важным вложением средств, выигранных в государственной лотерее, мужчина считает благотворительность. "Я человек не жадный. Мы с супругой давно решили, что если выиграем, то обязательно сделаем доброе дело, кому-нибудь поможем", – говорит в отзыве о "Гослото" Сергей.

Другие победители лотерей "Гослото" также с удовольствием направляют часть своего выигрыша на благие дела. На сайте "Столото" размещено много интересных рассказов о героях государственных лотерей, участвующих в благотворительности.

Еще один пример – история краснодарца Сергея Иванова. Свой счастливый билет он приобрел в 2017 г. на один из декабрьских тиражей лотереи "Гослото "5 из 36". И в итоге стал обладателем почти 8 млн рублей. Мужчина решил часть выигранной суммы направить на благотворительность. В своем отзыве о "Гослото", опубликованном на сайте "Столото", он рассказал, что предчувствовал крупный выигрыш.

"У меня, как и у любого русского человека, на стене висел календарь. На нем символ года, петух, в кожаном кресле, а рядом с ним кучка денег. С каждым следующим месяцем кучка денег у петуха увеличивалась и к декабрю стала огромной денежной горой. Этот календарь я принял за знак свыше. И не ошибся. В конце года меня ждал реальный выигрыш", – рассказывает победитель.

Еще одним филантропом стал Николай Ф. из Новосибирска. Мужчина стал миллионером, выиграв более 358 млн рублей. Удача улыбнулась ему в одном из тиражей лотереи "Гослото "6 из 45".

"Как и у любого человека, оказавшегося на моем месте, планы на выигрыш – грандиозные. В первую очередь я отблагодарю судьбу за шанс полностью изменить жизнь. Поэтому в ближайших планах – добрые дела: помогу тому, кто сейчас нуждается в финансовой поддержке. А после, конечно же, попробую сделать свою семью еще счастливее: перееду в Москву, куплю большой дом и займусь развитием собственного бизнеса", – делится своими планами мультимиллионер.

Другая история, размещенная на сайте "Столото", посвящена победителю из Барнаула. Отзыв о "Гослото" оставил водитель-дальнобойщик Александр Н., который выиграл лотерее "Гослото "4 из 20" свыше 232 млн рублей. Заветный билет он купил на апрельский тираж нынешнего года.

"Признаюсь, на лотерею особо не рассчитывал. Конечно, как и любой русский человек, я мечтал разбогатеть, пожить нормально. Но больше надеялся на свои силы, привык самостоятельно зарабатывать. А судьба вон как повернулась... Надеюсь, выигрыш принесет мне реальное счастье, – добавляет в отзыве о "Гослото" Александр. – Помогу маме, брату, племяннику, обязательно займусь благотворительностью. Я и так всегда перечислял деньги болеющим детишкам, а теперь уж сам Бог велел".

Лотереи "Гослото" и благотворительность

Победителям лотерей есть на кого равняться в своих благих начинаниях. Государственные лотереи проводятся для финансирования программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Подробнее обо всех инициативах, которые поддерживает компания, можно узнать на сайте "Столото".

Так, например, третий год подряд "Гослото" выступает генеральным партнером "Всемирных детских Игр победителей" – масштабного спортивного турнира среди детей, победивших онкологические заболевания. В этом году в течение трех дней ребята состязались в различных дисциплинах: плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. Каждый участник получил колоссальный заряд эмоций, а самые активные – медали и грамоты.

Организованные благотворительным фондом "Подари жизнь" "Игры победителей" оказывают детям реальную помощь в реабилитации после тяжелого жизненного испытания. В том числе помогают ребятам поверить в свои силы. В 2018 г. в Играх приняли участие 550 детей из 32 регионов России и 14 стран мира. Упорству, с которым ребята сражались на спортивной арене, могли бы позавидовать профессиональные спортсмены.

В этом году государственные лотереи также поддержали благотворительный футбольный матч, организованный фондом Константина Хабенского. В мероприятии приняли участие сборная компании "Столото" и команда актеров театра и кино. Спортсмены обеих команд играли очень слаженно, поэтому итогом встречи стала боевая ничья. Средства, собранные от проведения матча, были перечислены в фонд Константина Хабенского, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Получается, что государственные лотереи и добрые дела неразрывно связаны между собой. И победители лотереи "Гослото" знают об этом лучше других. В своих отзывах о "Гослото" они нередко говорят, что добрые дела, которые они когда-то совершали, обязательно к ним возвращались в стократном размере.

"Я всегда радуюсь удаче всех победителей лотереи "Гослото", никогда к чьей-то удаче не относился с завистью или злобой. Надеюсь, мое везение у участников лотереи вызовет такие же эмоции", – добавляет недавно ставший миллионером Сергей Рогалев.