Сокамерник Пригожина рассказал, почему после выхода из колонии бизнесмен отказался заниматься криминалом

В 80-х годах предприниматель был приговорен к заключению в колонии усиленного режима

Российский предприниматель Евгений Пригожин, известный общественности как один из главных патриотов своей страны, в 80-х годах был приговорен к заключению в колонии усиленного режима. В интервью журналистам один из его бывших сокамерников рассказал, чем ему запомнилось общение с бизнесменом.



По словам Романа Евгеньевича, вместе с Пригожиным он отбывал заключение в колонии усиленного режима Ленинградской области и запомнил бизнесмена как трудолюбивого человека, который никогда не отлынивал от работы, а также обладал обостренным чувством справедливости.

"Евгений всегда вставал против тех, кто пытался беспредельничать, против тех, кто напрягал и отнимал у простого мужика продукты питания, деньги – запрещенные на зоне, но необходимые для выживания", – вспоминает собеседник издания "Дни.ру".

После того, как оба заключенных вышли на свободу, Роман предложил бывшему сокамернику "заняться серьезным криминалом", однако бизнесмен отказался, поскольку решил зарабатывать на жизнь только легальным путем.

"Говорю: "Чего ты отказываешься?". Он ответил, что не хочет пачкаться. Я его тогда вообще не понял, помню, сказал: "Женя, без лоха и жизнь плоха". А он мне: "Братан, это не моя тема теперь". Вот никогда ни в одну помойку его мысли не уводили", – сказал экс-заключенный.

Кроме того, Пригожин посоветовал бывшему сокамернику и его коллегам бросить заниматься криминалом, пойти по легальному пути, например, открыть казино или другое заведение. У авторитетов такое предложение предпринимателя вызвало только уважение, но вместе с тем и непонимание. Дело свое Роман не бросил, в отличие от Пригожина, который сразу выбрал жизнь без нарушения законодательства.