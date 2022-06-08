Переговорный процесс между Москвой и Киевом заморожен

США приняли решение поставить на Украину РСЗО HIMARS с прицельной дальностью до 500 километров. Как отмечал Джо Байден, Зеленский дал ему обещание не атаковать вооружением российские территории. В Москве словам украинского президента не верят. Однако Владимир Путин уверяет, что наши ПВО подобные ракеты "щелкают, как орехи".



Согласно официальным заявлениям Минобороны РФ, российским военным удалось уничтожить более сотни вертолетов, тысячи беспилотников, трех сотен ЗРК, трех тысяч танков, четырех сотен РСЗО, а также трех тысяч боевой техники украинской стороны.

8:46 Украина выразила желание приобрести у Израиля систему ПВО "Железный купол", пишут местные СМИ.

8:14 Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка.

8 июня

21:37 Украинские националисты разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в ряде населенных пунктов Харьковской, Сумской областях, а также ДНР, сообщает Минобороны РФ

21:30 11 вагонов с зерном сегодня днем отправлены со станции Мелитополь (Запорожье) в Крым

20:36 Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомлены с обвинением в ходе судебного заседания в зале суда в Донецке, следует из видео, предоставленного Верховным судом Донецкой Народной Республики.

20:02 У ООН нет данных, которые подтвердили бы обвинения Украины в адрес РФ в краже зерна – офис генсека Организации Объединенных Наций.

19:14 Украинские войска в 18.00 по МСК выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

18:28 Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

17:05 В Херсоне рассматривают теракт в качестве одной из версий взрыва в ресторане, число пострадавших в результате взрыва увеличилось до четырёх, сообщили местные власти.

16:27 Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в Херсоне увеличилось до четырёх, сообщили местные власти.

14:43 Решение о размещении миротворцев ОДКБ в ДНР будет приниматься после освобождения территории республики.

14:15 Запорожье станет центром Запорожской области после его освобождения, сообщил помощник главы военно-гражданской администрации.

13:41 Эфирное телевещание планируют полностью восстановить в Донецке в течение 7 июня.

13:10 Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона, сообщили РИА Новости очевидцы.

13:01 Шойгу: созданы необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках.

12:55 Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР.

12:40 Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым.

12:37 Украинские националисты убивают священнослужителей и монахов, но скрывают эти факты, заявил глава Святогорска.

12:11 Несколько сотен срочников привлекли к спецоперации на Украине, виновные наказаны.



11:49 Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града".

11:36 ВС РФ уничтожили три украинских С-300 под Краматорском.

11:27 Российская артиллерия уничтожила на Украине гаубицы из США и Норвегии.

10:43 Полноценный образовательный процесс в школах Херсонской области намерены возобновить с 1 сентября, выпускникам будут выдавать аттестаты российского образца.

10:02 Первый банк РФ начинает полноценно работать в Херсоне.

09:34 Херсонская область объявила о референдуме по вхождению в состав России.

09:02 Минобороны РФ показало видео уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь".

08:17 Десять мирных жителей погибли, еще 17 были ранены за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ.

07:15 Одна фраза Макрона о России заставила Украину содрогнуться от ужаса.

7 июня

21:20 Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)..

20:30 Силы ДНР практически полностью взяли под контроль Святогорск, в городе идет операция по зачистке – Пушилин

20:00 В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

19:40 Украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска, несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

18:36 Украинские военные выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку, это случилось в 16:44, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

17:50 Два взрыва прогремели в Донецке в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Куйбышева – очевидно, был нанесён ракетный или минометный удар, сообщили РИА Новости очевидцы и поделились кадрами.

15:40 Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области необходимо национализировать. С таким предложением выступил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

15:10 Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из "Градов", выпустив 40 ракет. Обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка, передает телеканал "360".

14:50 Лавров заявил, что Украина отказалась от переговорного процесса.

14:33 Донец обстреливают со стороны Украины. Под удары попали пять районов города.

13:54 Чем дальнобойнее будет поставляемое Украине оружие, тем дальше РФ будет отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза стране, заявил Лавров.

13:17 В Кремле с оптимизмом смотрят на ход специальной военной операции РФ на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:50 В Латвии запретили все российские телеканалы.

11:17 Российской ПВО у Славянска в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Были уничтожены корпуса кузнечно-механического завода под Лозовой.

10:08 "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,1 млн куб. м через "Суджу", заявка через "Сохрановку" отклонена Украиной, сообщил представитель.

9:39 США не смягчат антироссийские санкции в обмен на экспорт зерна из Украины, сообщают СМИ.

8:32 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром 6 июня был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе.

6 июня



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