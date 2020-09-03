Возобновляются рейсы из России в Дубай

Уже можно купить билеты на самолет

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что рейсы в Дубай снова будут доступны для граждан. Авиасообщение открывается с 11 сентября, билеты уже доступны на сайте компании. 

Рейсы в ОАЭ будут выполняться два раза в неделю – по пятницам и субботам. Об этом уточняет РИА "Новости". 

Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Арабскими Эмиратами подписал Михаил Мишустин на прошлой неделе. Также россияне смогут улететь в Египет и на Мальдивы. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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