Уже можно купить билеты на самолет

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что рейсы в Дубай снова будут доступны для граждан. Авиасообщение открывается с 11 сентября, билеты уже доступны на сайте компании.

Рейсы в ОАЭ будут выполняться два раза в неделю – по пятницам и субботам. Об этом уточняет РИА "Новости".

Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Арабскими Эмиратами подписал Михаил Мишустин на прошлой неделе. Также россияне смогут улететь в Египет и на Мальдивы.