Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
601 новости
Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что рейсы в Дубай снова будут доступны для граждан. Авиасообщение открывается с 11 сентября, билеты уже доступны на сайте компании.
Рейсы в ОАЭ будут выполняться два раза в неделю – по пятницам и субботам. Об этом уточняет РИА "Новости".
Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Арабскими Эмиратами подписал Михаил Мишустин на прошлой неделе. Также россияне смогут улететь в Египет и на Мальдивы.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика