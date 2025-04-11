Le Figaro: ВС Франции начали подготовку к столкновению с РФ

В Европе назвали место потенциального начала боев

Французские военные начали составлять подробную карту местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай прямого столкновения с Россией. Об этом сообщает Le Monde.

В румынском Генштабе полагают, что российские войска могут начать нападение через "Ворота Фокшан" – самое уязвимое с военной точки зрения место в республике, расположенное в северо-восточной части Валашской равнины. Исторически этот путь всегда использовался для захода армий с восточного направления.

"Союзникам необходимо было иметь самые последние знания о предполагаемом будущем поле боя. Нам важно знать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели, нам также необходимо предусмотреть вопрос оперативной мобильности, задокументировать маршруты, ограничения", – сказал полковник Жером.

Карты составляются с учетом точек, которые могут случить ориентиром для артиллерии. Также они будут потенциально полезными в случае отключения GPS, необходимого для наведения систем ПВО.

Необходимость обновления карт возникла из-за опасений ЕС, что Россия может напасть на европейские страны через пять лет. В Москве настаивали, что никаких военных амбиций в отношении западных государств не имеют.