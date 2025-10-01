Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе

На юго-западе Москвы завершены работы по демонтажу нелегальных строений общей площадью более 3600 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники "Контроля Москвы" принимают активное участие в мероприятиях по обнаружению объектов самостроя и пресечению в столице фактов незаконного использования земельных участков. Одно из таких нарушений было зафиксировано Госинспекцией по недвижимости в ходе мониторинга Юго-Западного административного округа.

"В нарушение условий договора аренды земельного участка по адресу: ул. Вавилова, вл. 9А, стр. 3, 11, 19, 20 пользователь самовольно установил целый комплекс складских строений. Суммарная площадь нелегальных контейнеров, навесов и бытовок составила более 3600 квадратных метров. Поскольку данная территория предоставлена строго для эксплуатации существующих строений без права возведения дополнительных объектов, был установлен факт нецелевого использования земельного участка. Соответственно, незаконные постройки подлежали сносу", – рассказал Иван Бобров.

В настоящее время нарушение устранено: более сотни нелегальных построек были демонтированы, территория приведена в первоначальный вид.